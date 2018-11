Die Legalisierung von Cannabis wird in immer mehr Ländern zunehmend ein Thema. Nachdem Kanada am 17. Oktober die Freigabe erteilt hat, folgte zuletzt beispielsweise auch der US-Bundesstaat Michigan. Erste Schritte dahingehend sind auch in Utah und Missouri zu beobachten. Dort entschied man sich per Volksentscheid für die Legalisierung von Cannabis als Medizin. Und auch in Mexiko wurden zuletzt die Weichen für eine Freigabe gestellt. Der Oberste Gerichtshof des lateinamerikanischen Landes hatte am 31. Oktober 2018 entschieden, dass ein absolutes Verbot verfassungswidrig ist und so dem Gesetzgeber die weitere Regulierung von Besitz und Konsum überlassen. Die künftige Regierung plant nun, das Verbot abzuschaffen.

