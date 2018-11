Vor wenigen Wochen hat DER AKTIONÄR auf die langfristigen Chancen im Lithium-Markt hingewiesen und dabei auch die Aktie von Standard Lithium zum Kauf empfohlen. Seitdem notiert das Papier gut 20 Prozent im Plus. Standard Lithium verfügt über zwei aussichtsreiche Projekte in den USA. Vor Kurzem meldete Standard Lithium hier sehr gute Bohrergebnisse. Die ersten Lithiumgehalte des Lithiumprojekts in Arkansas waren mit durchschnittlich 350 mg/l und 450 mg/l bei den ersten beiden Bohrlöchern ausgezeichnet. Zudem ist bei Standard Lithium zuletzt mit Robert Cross ein namhafter Vertreter an Bord gegangen. Cross dürfte vielen als Mitgründer und Chairman von B2Gold ein Begriff sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...