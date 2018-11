Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Streaming-Unternehmen Netflix hat sich mit der Unternehmensanleihe (ISIN USU74079AL58/ WKN A2RTMY) eine Finanzierung von 800 Millionen US-Dollar gesichert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe laufe bis Mai 2029 und sei mit einem Kupon von 6,375% ausgestattet. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich. Die Anleihe verfüge über eine Make Whole Call Option @0,50% bis zum Laufzeitende. Anleger könnten ab einem Nominalbetrag von 2.000 US-Dollar investieren, die Stückelung betrage 1.000 US-Dollar nominal. Die Abwicklung könne sowohl in Euro als auch über die Handelsplattform Stuttgart FX in US-Dollar erfolgen. Die Rating-Agentur S&P bewerte Netflix mit BB-. (News vom 09.11.2018) (12.11.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...