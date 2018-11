Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Getränkekonzern Diageo verkauft 19 Marken für 550 Millionen US-Dollar an den US-Konkurrenten Sazerac. Den erwarteten Nettoerlös von 340 Millionen britische Pfund will die Diageo plc über ein bereits angekündigtes Aktienrückkaufprogramm an ihre Aktionäre ausschütten.

Der unter anderem für seine Whisky-Marke Johnnie Walker bekannte Spirituosenhersteller verkauft die Marken Seagram's VO, Seagram's 83 und Seagram's Five Star, Myers's, Parrot Bay, Romana Sambuca, Popov, Yukon Jack, Goldschlager, Stirrings, The Club, Scoresby, Black Haus, Peligroso, Relska, Grind, Piehole, Booth's und John Begg. Für fünf dieser Marken schloss Diageo zudem zehnjährige Lieferverträge mit Sazerac.

Die Transaktion soll Anfang 2019 abgeschlossen werden. Der Verkauf werde das bereinigte Ergebnis je Aktie im ersten Jahr nach Abschluss um 1,9 Pence reduzieren.

