Der IT-Dienstleister Cancom blickt nach Zahlen zum dritten Quartal optimistisch in die Zukunft. Vor allem die Cloud-Lösungen der Münchner sind gefragt, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Cancom bestätigte die Prognosen sowie die vor zwei Wochen mitgeteilten vorläufigen Zahlen zum Konzernumsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). An der Börse verlor die Aktie kurz nach Handelsstart nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen nun rund zwei Prozent auf 34,82 Euro.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um fast ein Drittel auf auf 355,2 Millionen Euro. Das Ebitda kletterte um nahezu ein Viertel auf 26,7 Millionen Euro. Damit haben die Zahlen Cancom zufolge alle bisher erzielten Quartalswerte übertroffen. Konzernchef Thomas Volk sieht das Unternehmen auch für die Zukunft gut gerüstet. "Unsere aktuelle positive Dynamik wird sicher auch im Jahresergebnis 2018 sichtbar sein", sagte er.

Gut läuft besonders das Cloud-Geschäft, bei dem der IT-Dienstleister einen Umsatzanstieg von 44 Prozent im dritten Quartal verbuchte. Insgesamt plant der Konzern zudem Sonderinvestitionen für 2018 von rund zehn Millionen Euro. Unter dem Strich blieben im dritten Quartal rund elf Millionen Euro übrig./elm/jha/

