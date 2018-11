Selbst ist die Frau: Auch in Sachen Finanzen?! (Teil 5)

Liebe Leserinnen,

die Reihe "Selbst ist die Frau: Auch in Sachen Finanzen" geht weiter. Der heutige Beitrag soll dem Thema Geldanlage gewidmet sein. Geld wurde angespart und es stellt sich die Frage: wie anlegen, was damit tun? Man kann es quasi brach liegen lassen oder eine Anlagemöglichkeit finden mit dem Ziel, möglichst eine ansehnliche oder wenigstens eine solide Rendite zu erwirtschaften. Banknoten sind Papier, Geld existiert auf Konten im Bankenkreislauf. Wichtig ist doch, was man sich dafür kaufen kann und zu welchen Preisen. Wer weiß auch schon so genau, wie viel ein Betrag von sagen wir 20.000 Euro in 10, 20 oder 30 Jahren wert sein wird? Inflation oder andere Umstände können den Wert beeinflussen, die Kaufkraft kann sich verändern. Zahlen wir heute beispielsweise für ein Päckchen Butter 1 Euro, könnte die Ware später vielleicht 2 Euro kosten. Wie war das denn eigentlich mit der Währungsumstellung von der deutschen Mark auf den Euro, sind da die Kosten beim Bürger gestiegen während beispielsweise die Gehaltszahlungen gleich geblieben sind, oder war das alles Verhältnis 1:1? Wird der Mehrwertsteuersatz in dieser Höhe bleiben und was ist eigentlich mit dem immer noch zu zahlenden Solidaritätszuschlag? Die Gedanken sind frei.

Es gibt sehr viele Anlagemöglichkeiten und Produkte. Vor der Geldanlage wären, neben der Einholung von Informationen oder Inanspruchnahme einer Beratung, sicherlich einige Punkte überlegenswert. Beispiele:

Produkt-Verständnis

Sich Zeit nehmen für die Anlageentscheidung und ggf. mehrere Meinungen einholen

Chancen und Risiken beurteilen

Marktlage berücksichtigen

Risikostreuung oder Diversifikation: nicht alles auf eine Karte setzen, die Mischung macht's

Anlagedauer

eigene Risikobereitschaft vs. Risikoklassifizierung des Produktes

Bonität

Kosten, Steuern, Zugriffs- und Kündigungsmöglichkeiten

Was zum Beispiel für Ihre Freundin oder Ihren Nachbarn das richtige Produkt ist oder zu sein scheint, muss nicht zwingen auch für Sie zutreffen. Wichtig dürfte auch sein, dass man sich wohl fühlt mit der Geldanlage, um keine schlaflosen Nächte zu bekommen.

