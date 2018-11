Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei wegen der anhaltenden Probleme in der Kraftwerkssparte insgesamt durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Münchner gingen mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau ins neue Geschäftsjahr. Die wirkliche Story sei aber der radikale Strukturwandel im Konzern./ag/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-11-12/09:58

ISIN: DE0007236101