Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) investiert in seinen Produktionsbetrieb für Ionenaustauscher am Standort Leverkusen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...