Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) eine 5,25% Aktienanleihe Classic 2019/11 (ISIN DE000DDL2GC6/ WKN DDL2GC) mit dem Basiswert Krones vor.Die Krones AG sei Markt- und Technologieführer bei Maschinen und Anlagen für die Bereiche Abfüll- und Verpackungstechnik sowie die Getränkeproduktion. Das Geschäft des Unternehmens, das sich mehrheitlich in Familienbesitz befinde, unterteile sich in die Segmente Produktabfüllung und -ausstattung (Umsatz 2017: 3.090,0 Mio. Euro) und Getränkeproduktion/Prozesstechnik (Umsatz 2017: 601,4 Mio. Euro). Zu den Kunden würden neben Brauereien und Getränkeherstellern auch Unternehmen aus der Nahrungsmittel-, Chemie-, Pharma- und Kosmetikindustrie zählen. ...

