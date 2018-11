Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die T-Aktie sei in düsteren Zeiten ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Im derzeitigen politischen Umfeld in Deutschland gehe von den Regularien erst mittelfristig ein Risiko aus. Das Wohl und Wehe hänge vor allen von den Märkten in Deutschland und den USA ab, die von hoher Qualität seien. Das Kursziel macht er nun an seinen Schätzungen für 2019 fest./tih/la Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-11-12/10:24

ISIN: DE0005557508