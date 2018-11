FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella hat die Trennung von seinem Großhandelsgeschäft mit einer Veräußerung in Skandinavien abgeschlossen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt die Beteiligungsgesellschaft Aurelius die norwegische Tochter Hellanor. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.

Hellanor beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 per Ende Mai bei etwa 70 Millionen Euro. Mit der Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden wird bis Jahresende gerechnet.

Hella hatte im Mai den Startschuss für den Ausstieg aus dem Großhandelsgeschäft gegeben. Im September verkündete der Konzern den Verkauf der dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften an die schwedische Mekonomen AB für 395 Millionen Euro.

Aurelius kann mit dem Zukauf seine Präsenz in Skandinavien ausbauen. "Ich freue mich, mit Hellanor das vierte skandinavische Unternehmen in unser Portfolio aufzunehmen und somit unser Engagement in dieser Region zu unterstreichen", sagte der für die Region zuständige Aurelius-Manager Leif Lupp in einer separaten Mitteilung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2018 04:03 ET (09:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.