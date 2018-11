Seit vielen Jahren glänzt die KWS Saat SE, Deutschlands führender und weltweit unter den Top-4 rangierender Saatguthersteller, mit zweistelligen EBIT-Margen. Einziger Nachteil für Anleger: Die KWS-Aktie ist quasi nie günstig zu haben. Eine Kombination aus allgemeiner Marktschwäche und den - bedingt durch den Angebotsüberhang beim Zucker - sich abzeichnenden Anbauflächenrückgang für Zuckerrüben ließ die Aktie im Oktober deutlich korrigieren. Das starke Maisgeschäft sollte den befürchteten Rückgang im Zuckersegment aber mehr als kompensieren und die Aktie wieder nach vorne bringen.

KWS verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio. Größtes operatives Segment im Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.6.) war das Maisgeschäft mit einem Umsatz von rund 734 Mio. Euro (Anteil: 55 %), gefolgt von den Bereichen Zuckerrüben mit 455 Mio. Euro (Anteil: 34 %) und Getreide mit 151 Mio. Euro (Anteil: 11 %). Da KWS in der Segmentberichterstattung Beteiligungen quotal berücksichtigt, im Konzern aber nur at-equity bilanziert, fallen Umsatz und EBIT im Konzern niedriger aus, als in der Summe der Segmente.

Während 2017/18 die EBIT-Marge mit 12,4 % (GJ 2016/17: 12,2 %) über den Erwartungen lag, blieb der Umsatz aufgrund ungünstiger Währungskursentwicklungen beim US-Dollar, dem brasilianischen Real und dem argentinischen Peso mit rund 1,07 Mrd. Euro nahezu auf Vorjahresniveau ...

