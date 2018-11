Der deutsche Aktienmarkt war überraschend gut in den Handelstag gestartet - zeitweise kratzte der DAX an der Marke von 11.600 Punkten. Doch mittlerweile notiert der deutsche Leitindex wieder unterhalb von 11.500, was unter anderem auf das Indexschwergewicht SAP zurückzuführen ist. Die jüngste Milliardenübernahme sehen Anleger kritisch.

