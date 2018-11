Infineon hat starke Zahlen vorgelegt und erwartet im kommenden Geschäftsjahr noch einmal ein Plus von 11%. Doch nach einer zunächst positiven Kursreaktion bröckeln die Kurse plötzlich wieder. Was hat das zu bedeuten und wie sieht die fundamentale Lage aus? Diese Frage beantworten wir in diesem Artikel.

Den vollständigen Artikel lesen ...