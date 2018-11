Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Carima Co., Ltd, (CEO Lee-Byoung-Geuk), ein Unternehmen für die Entwicklung von 3D-Druckern nach dem Digital Light Processing-Verfahren (DLP), ist vom 13. bis 16. November auf der Messe für 3D-Druckverfahren "Formnext 2018" in Frankfurt vertreten.



An der Veranstaltung werden 470 internationale Unternehmen teilnehmen, um Trends im 3D-Druck (Industrieformteile, Fertigungslösungen, Design, Produktentwicklung und mehr) zu präsentieren. Es werden über 30.000 Besucher zur Veranstaltung erwartet. Carima wird in der Halle 3.1-C40 der Messe Frankfurt zu finden sein.



In Korea entwickelte das Unternehmen den ersten 3D-Drucker nach dem DLP-Verfahren. DLP ist eine Drucktechnologie, mit der jede Schicht aus verflüssigtem Photopolymerharz durch den DLP-Motor nacheinander in Form des projizierten Bildes ausgehärtet wird.



Das Modell IM2, ausgelegt auf den Druck von Schmuck, Zahnersatz und Figuren, bietet eine maximale Druckkapazität von 7-8 cm pro Stunde, eine Auflösung von 50 Mikrometern (X/Y) für hohe Genauigkeit sowie digitale Touchpanels für eine einfache Bedienung. Mehrfachdruck ist dank eines Mechanismus' zur digitalen Lichtverarbeitung - unabhängig von der Datenmenge und Anzahl der Bilder - möglich.



Der Drucker ermöglicht eine zeit- und kosteneffiziente Herstellung von Formteilen für Detailtreue und Präzision. Die variable Liste der verwendbaren Materialien (z. B. Gießharz, Urethan, Dentalkunststoff) ist ein Alleinstellungsmerkmal des Geräts.



Carima bietet eine vollständige Serie an 3D-Druckern nach dem DLP-Prinzip: IR-Serie für Schmuck, Zahnmedizin und Figuren, TM-Serie für industrielle Anwendungen sowie eine DM-Serie. Die Anforderungen an Drucker sind in Branchen, die eine besondere Präzision erfordern, enorm hoch, da die Drucker für den Druck von genauen Formen wie Schablonen für die Implantatchirurgie oder Zahnmodelle optimiert sind. Allein 2018 wurden rund 200 Maschinen verkauft.



Carimas Manager, Kim, bemerkte wie folgt: "Im Rahmen der Formnext 2018 möchten wir unsere DLP-basierten 3D-Drucker sowie unsere 3D-Drucktechnologie der Öffentlichkeit vorstellen. Wir werden verschiedene Beispiele für den Einsatz von 3D-Druckern für die potenziellen und aktuellen Anwender von 3D-Druckern präsentieren."



Carima wurde bereits von der Stadtverwaltung Seoul für Wettbewerbsfähigkeit und die Technologie des Unternehmens ausgezeichnet, nachdem der Wirtschaftsverband Seoul Carima die Zertifizierung "High Seoul Brand" (Top-Marke Seouls) verliehen hat. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an nationalen Forschungsprojekten im Zusammenhang mit 3D-Druckern und arbeitet diesbezüglich mit staatlichen Institutionen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779585/IM2___Carima.jpg



Pressekontakt: Carima Co., Ltd. Sales Team +82-2-3663-8877 Sales-Abteilung Ausland sales@carima.co.kr