Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Der Ausbau der Telematikinfrastruktur in der Gesundheitsbranche dauere zwar länger als gedacht und der auf Arztpraxen und Kliniken spezialisierte Softwareanbieter könne wohl eher am unteren Ende seiner Jahresziele landen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anlagestory ist aus Sicht des Experten aber intakt./ag/bek Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-11-12/11:58

ISIN: DE0005437305