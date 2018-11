Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Freenet nach Zahlen von 30,60 auf 30,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Marktreaktion auf die Resultate für das dritte Quartal halte er angesichts der stabilen Entwicklung im Kerngeschäft mit Mobilfunkverträgen für übertrieben, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses dürfte in Verbindung mit einem soliden Barmittelfluss eine nachhaltige Dividende ermöglichen. Das Freenet-Papier sei attraktiv bewertet./tih/bek Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-11-12/12:02

ISIN: DE000A0Z2ZZ5