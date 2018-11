Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für die Aktien der fusionierten Linde Plc nach Zahlen der Konzerntochter Praxair auf "Buy" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Das dritte Quartal sei solide verlaufen für den US-Gasekonzern, der in der neuen Linde aufging, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den anderen Fusionspartner Linde AG lasse dies positive Rückschlüsse zu./tih/bek Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-11-12/12:04

ISIN: IE00BZ12WP82