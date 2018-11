Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 100 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht an. Die Unsicherheiten für das Autozuliefergeschäft seien gestiegen./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-11-12/12:05

ISIN: DE0007030009