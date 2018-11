Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Operativ habe der Chipkonzern im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten und auch entsprechende Signale gesendet, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer ersten Reaktion am Montag. Negativ überrascht hätten aber erhöhte Rückstellungen in Zusammenhang mit der Insolvenz von Qimonda./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-11-12/12:06

ISIN: DE0006231004