Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) - STRATACACHE gibt die Übernahme von Sys-Teams bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen, das auf die Bereitstellung von umfassenden Lösungen für die Installation, die Integration und den Kundendienst von digitalen Beschilderungen und Einkaufserlebnissen für namhafte globale Marken spezialisiert ist. Die STRATACACHE-Familie von im Bereich der Marketingtechnologie tätigen Unternehmen ist ein Anbieter von Komplettlösungen für große Netzwerke zur interaktiven, intelligenten Steuerung und Analyse der Einkaufserfahrung von Zielgruppen und Shoppern.



Mit dieser von Dirk Huelsermann, geschäftsführendem Teilhaber bei STRATACACHE Capital, geleiteten Übernahme baut STRATACACHE seine weltweite Lösung und seine Präsenz bei der Erbringung von Dienstleistungen weiter aus und heißt das erfahrene Team der 35 Techniker, Ingenieure und Installateure von Sys-Team in der derzeitig 750 Mitarbeiter starken STRATACACHE-Familie willkommen. Die Projekte von Sys-Teams waren in der Vergangenheit in Großbritannien und der EU konzentriert, werden unter dem Dach von STRATACACHE jedoch eine größere Reichweite in Europa, im Nahen Osten und in Afrika erfahren. Am Anfang werden dabei Deutschland und der Benelux-Raum stehen, da diese Regionen ein beträchtliches Potenzial für kurzfristiges Wachstum im Rahmen von Projekten mit intelligenten digitalen Beschilderungen bieten.



"Diese Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung der aggressiven Expansionsstrategie von STRATACACHE dar", sagte Huelsermann. "Durch den Zugang von Sys-Teams wird STRATACACHE in die Lage versetzt, seine Fähigkeiten zur Bereitstellung von Lösungen auf weltweiter Basis weiter auszubauen. Wir fügen dadurch eine bedeutende Außendienstorganisation in der EU hinzu, die unsere derzeitigen Dienstleistungsangebote in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Indien, China und Australien, ergänzen wird. Auf dieser Grundlage sind wir bestens für die Unterstützung von weltweiten Marken aufgestellt, die an der Verbesserung der Einkaufserfahrung ihrer Einzelhandelskunden interessiert sind."



Von den 18 Übernahmen, die STRATACACHE in den vergangenen 15 Jahren getätigt hat, ist dies die zweite bedeutende Akquisition, die von STRATACACHE Capital geleitet wurde. Dieser im November 2017 geschaffene Geschäftsbereich des Unternehmens trägt die Verantwortung für die strategische Identifizierung und Übernahme von Geschäften auf weltweiter Basis. Das Team von Huelsermann prüft aktiv über 400 Geschäftsgelegenheiten pro Jahr und fungiert als Berater für Investitionen, die das komplette Portfolio der intelligenten Digital-Signage-Angebote von STRATACACHE, zu denen Software, Hardware, Serviceleistungen und Kundendienst gehören, erweitern und ergänzen.



"Wir sind hoch erfreut, dass Sys-Teams nach 17 Jahren Erfahrung in der Integration von Digital-Signage-Systemen nun zur STRATACACHE-Familie gehört. Es ist unsere Überzeugung, dass dies eine großartige Wachstumsgelegenheit darstellt, die im Laufe der Zeit zur Erfüllung der zunehmenden Projektanforderungen und Einzelhandelsziele unserer Kunden beitragen wird", sagten Richard Evans und Campbell Newlands, die Gründer von Sys-Teams.



Weitere Informationen über die Marketingtechnologie von STRATACACHE finden Sie im Internet unter www.stratacache.com.



Informationen zu STRATACACHE



STRATACACHE bietet skalierbare Kundenerfahrungen und hilft Einzelhändlern, das Einkaufsverhalten und die Präferenzen ihrer Kunden im Detail zu analysieren, um eine persönliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Unsere Lösungen beeinflussen den Verbraucher am Entscheidungspunkt und schaffen so neue Umsatzmöglichkeiten sowie höhere Rentabilität im Einzelhandel. Mit mehr als 2 Millionen Software-Aktivierungen weltweit betreiben wir die umfassendsten digitalen Netzwerke für die größten Marken der Welt. Mit unserer vielfältigen STRATACACHE-Familie von Lösungsanbietern für digitale Medien und Werbetechnik verfügen wir über die nötigen Technologien, Fachkenntnisse und Erfolgsbilanzen, um geschäftswirksame Innovationen für den Einzelhandel bereitstellen zu können. Weitere Informationen über die STRATACACHE-Familie finden Sie im Internet unter www.stratacache.com, auf Twitter unter @STRATACACHE (http://twitter.com/STRATACACHE) oder auf Facebook (https://www.facebook.com/STRATACACHE/).



