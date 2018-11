Jürgen Gräber, langjähriges Vorstandsmitglied des weltweit viertgrößten Rückversicherers Hannover Rück , ist tot. Gräber sei bereits am 9. November im Alter von 62 Jahren plötzlich und völlig unerwartet gestorben, teilte das Unternehmen am Montag mit. "Die Nachricht über seinen unerwarteten Tod hat uns zutiefst erschüttert", sagte Vorstandschef Ulrich Wallin. "Für mehr als 37 Jahre war die erfolgreiche Entwicklung der Hannover Rück eng mit Jürgen Gräbers Namen verbunden, deren treibende Kraft er war." Aufsichtsratschef Herbert Haas erklärte, man werde Gräbers "Verdienste und sein Engagement in dankbarer Erinnerung behalten".

Gräber hatte nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und einem Abschluss als Diplom-Ökonom 1981 seine berufliche Laufbahn bei der Hannover Rück begonnen. 1997 wurde er in den Vorstand berufen, dort war er zuletzt zuständig etwa für weltweite Vertragsrückversicherung, Naturkatastrophengeschäft sowie die Koordination des Geschäftsfelds Schaden-Rückversicherung. Der Aufsichtsrat der Hannover Rück werde sich "zeitnah" mit der Nachfolge befassen./tst/DP/jha

ISIN DE0008402215

