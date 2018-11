BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland werden einer Studie zufolge in den nächsten zehn Jahren mehr als 100.000 Elektroingenieure fehlen. Allein in diesem Jahr werden 10.900 neue Ingenieure benötigt, um die in den Ruhestand gehenden Fachleute zu ersetzen, wie es in einer Untersuchung des Technologieverbandes VDE und des IW Köln heißt, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Für die kommende Dekade werden demnach im Schnitt knapp 10.000 Elektroingenieure fehlen.

Derzeit versuchen die Unternehmen laut VDE, den Mangel auch durch die Rekrutierung ausländischer Elektroingenieure zu beheben. Rund 12 Prozent der Beschäftigten haben aktuell ihren Abschluss außerhalb Deutschlands erworben.

VDE-Chef Ansgar Hinz forderte den Start einer "Brain-Gain-Bildungsoffensive". Deren Ziel müsse es vor allem sein, die hohe Schwundquote unter den Studierenden - in der Spitze laut VDE 58 Prozent - massiv zu senken. "Hierfür muss der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern, allen voran Mathematik, in den Schulen flächendeckend verbessert werden", erklärte Hinz.

Darüber hinaus müssten noch mehr Jugendliche und vor allem mehr Frauen für ein entsprechendes Studium gewonnen werden. Schließlich gelte es, die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus anderen Ländern zu erleichtern und die Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Elektroingenieure zu verbessern.

