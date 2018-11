Der Licht- und Elektronikspezialist HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) trennt sich von der norwegischen Großhandelsgesellschaft Hellanor und schließt damit die Veräußerung des Großhandelsgeschäftes ab. So wird die norwegische Gesellschaft Hellanor A/S an die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA übertragen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden; mit einer Freigabe wird voraussichtlich bis zum Jahresende gerechnet.

"Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...