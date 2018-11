So viele Zuschauer hatte Sky noch nie bei einem Fußballspiel. 2,05 Millionen Zuschauer sahen am Samstag die Übertragung der Bundesliga-Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München (3:2). Das war nach Angaben des Pay-TV-Senders vom Montag das reichweitenstärkste Live-Spiel in der Sendergeschichte. Den bisherigen Höchstwert gab es bei der gleichen Paarung am 5. März 2016 mit 1,87 Millionen. Nicht eingerechnet sind die Zuschauer in Sportkneipen sowie die Nutzer von Tablets und Smartphones./mrs/DP/mis

