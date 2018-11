Biovolt AG: Wiederaufnahme des Handels der Biovolt Aktien an der Stuttgarter Wertpapierbörse DGAP-News: Biovolt AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Biovolt AG: Wiederaufnahme des Handels der Biovolt Aktien an der Stuttgarter Wertpapierbörse 12.11.2018 / 12:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 12. November 2018 Die Biovolt AG, ISIN CH0328339665, WKN A2DPVP, Tickersymbol 24B, ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der Handel der Biovolt-Aktien an der Stuttgarter Wertpapierbörse - wenngleich aktuell nur in der Mittags-Auktion - wieder aufgenommen wurde. Nach aktuellem Stand werden die Aktien dort nun für den Zeitraum von 6 Wochen weitergehandelt. Basierend auf den Ermittlungsergebnissen der zuständigen Stellen (u.a. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Wiener Börse) wird der Handel der Biovolt-Aktien an der Stuttgarter Wertpapierbörse nach Ablauf der 6 Wochen eingestellt oder fortgeführt. Parallel zu der erfreulichen Entwicklung an der Stuttgarter Wertpapierbörse steht die Biovolt AG in regem Austausch mit der Wiener Börse. Das Ziel dieser Kommunikation ist die zeitnahe Wiederaufnahme des Handels der Biovolt-Aktie auch an dem Handelsplatz der Erstnotiz. Über alle weiteren relevanten Entwicklungen werden wir unsere Aktionäre wie gewohnt zeitnah informieren. +++ Über die Biovolt AG Die Biovolt AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, das seit 2010 an zwei Standorten Biogasanlagen in Osteuropa betreibt und dabei zu den fünf größten Biogasanlagen in Belarus zählt. Die Produktion von umweltfreundlicher Energie ist die ideale Ergänzung zum Marktfruchtanbau, weshalb die Biogasanlagen an den Standorten Lan und Snov innerhalb landwirtschaftlicher Großbetriebe, sogenannter Kolchosen, errichtet wurden. Auf diese Art und Weise sichert sich Biovolt den Zugang zu allen notwendigen Einsatzstoffen um aus Biomasse Biogas entstehen zu lassen. Das eingezahlte Stammkapital der Biovolt AG beläuft sich auf 10 Millionen CHF, eingeteilt in 8 Millionen Aktien mit einem Nennwert von 1,25 CHF pro Aktie. 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biovolt AG Bösch 106 CH-6331 Hünenberg Schweiz E-Mail: investor@biovolt.ch Internet: www.biovolt.ch ISIN: CH0328339665 WKN: A2DPVP Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744337 12.11.2018 ISIN CH0328339665 AXC0152 2018-11-12/12:27