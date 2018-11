Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat SAP nach einem Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics für 8 Milliarden US-Dollar sei eine weitere teure Transaktion des Softwarekonzerns, um das Wachstum im strategisch wichtigen Bereich Kundenbeziehungen (CRM) zu beschleunigen, schrieb Analyst Richard Nguyen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Walldorfer hätten hier vergleichsweise mehr bezahlt als bei früheren Akquisitionen im Cloud-Bereich, und die Anleger sorgten sich wegen negativer Auswirkungen auf die Margen. Strategisch sollte Qualtrics aber von Anfang an die CRM-Angebote von SAP stärken./gl/ajx Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-11-12/12:45

ISIN: DE0007164600