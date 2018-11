Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit führende Anbieter der iTWO 5D BIM Cloud Enterprise Technologieplattform für die Bau- und Infrastrukturbranche, hat erfolgreich seine jährliche globale Community und Partnerveranstaltung, die 6. iTWO World Conference in Guangzhou, China veranstaltet. Der weltweit erste Ingenieur für künstliche Intelligenz - McTWO - wurde erfolgreich auf der Konferenz vorgestellt, was einen wichtigen Meilenstein bedeutet, nachdem das Unternehmen auf der letztjährigen Konferenz seine Strategie für den Eintritt in die Ära der künstlichen Intelligenz bekannt gegeben hat.

An der Konferenz nahmen über 800 Branchengrößen und iTWO-Partner aus 26 Ländern des Bau-Ökosystems teil, darunter Auftragnehmer, Immobilienentwickler, Materiallieferanten, Regierungen, Beratungsunternehmen, Investoren, Universitäten sowie Cloud Managed Services Provider, die erstmalig ein Bestandteil der iTWO-Partnergemeinschaft waren.

Herr Tom Wolf, Chairman und CEO von RIB, eröffnete die Veranstaltung mit seiner Keynote "McTWO meets Bauhaus". Er verknüpfte hierbei die Transformation der Bau-Digitalisierung mit dem revolutionären Geist des Bauhauses und präsentierte das Konzept des Bauhauses 4.0, in dem das Bauwesen die Kunst, Funktionalität und Digitalisierung verbinden soll. RIB ist der Pionier der Digitalisierung des Bauwesens und führte die Branche von der Desktop 5D BIM-Ära über die Cloud-Ära bis hin zur künstlichen Intelligenz mit seiner ersten KI-Lösung McTWO. McTWO kann Ingenieure vor Ort bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen, tief in die Projektdaten eintauchen, um intelligente Analysen und Erkenntnisse für das Baumanagement zu liefern, eine beispiellose Produktivität zu erzielen und das Projektrisiko für Unternehmen der Branche erheblich zu reduzieren. Die Enterprise Cloud-Lösung ...

