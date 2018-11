Die Commerzbank hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Er gehe optimistisch an das am 16. November anstehende Treffen des Aufsichtsrats heran, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Konzernchef Herbert Diess könnte erstmals einen Investitionsplan vorlegen. Es bestehe Aussicht darauf, dass die Kapitalausgaben gemessen an den Autoumsätzen weiter sänken./tih/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-11-12/12:55

ISIN: DE0007664039