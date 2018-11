Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts des "Singles' Day" von Alibaba in China auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der chinesische Online-Händler dürfte an einem einzigen Tag Umsätze in schwindelerregender Höhe erzielt haben, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch in den Media- Märkten von Ceconomy habe es anlässlich des Tages erneute Aktionen gegeben, ohne dass bislang aber ein Fazit bekannt sei. Möglicherweise sei dies kein gutes Zeichen./tih/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-12/12:58

ISIN: DE0007257503