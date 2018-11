Die Commerzbank hat die Einstufung für Evonik angesichts einer Übernahme in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern kaufe mit Peroxychem ein Unternehmen mit einem widerstandsfähigen Free Cashflow - und das zu einem vernünftigen Preis, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-11-12/13:01

ISIN: DE000EVNK013