Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP anlässlich der Überbahme von Qualtrics auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Das US-Unternehmen sei zwar teuer, schrieb Analyst Gal Munda in einer ersten Reaktion am Montag. Berücksichtige man allerdings das Wachstum, liege die Bewertung im zuletzt üblichen Rahmen. Für die Markterwartungen an das Cloudgeschäft der Walldorfer sieht der Experte nun geringere Risiken./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-12/13:03

ISIN: DE0007164600