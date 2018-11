Wien (www.anleihencheck.de) - Russland's zweitgrößte Bank VTB ist eindeutig der Champion des Jahres 2018, wenn es um das Thema M&A geht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am vergangenen Dienstag sei nach mehr als einjährigen Verhandlungen die Übernahme der Zapsibcombank bekannt gegeben worden. VTB kaufe einen Anteil von 70% an der Bank, welche innerhalb der Top-60 Banken (Gesamtaktiva) rangiere und vor allem in den heimatlichen Ural-Regionen stark vertreten sei. Der Bekanntgabe seien bereits zwei weitere Übernahmen im Oktober vorausgegangen (Vozrozhdenie Bank und Sarovbusinessbank), die bis 2020 integriert werden sollten. Die Zukäufe würden rund 3% (RUB 400 Mrd.) an Bilanzzuwachs bringen und die Position der VTB in den Regionen stärken. (News vom 08.11.2018) (12.11.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...