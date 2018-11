Das Münchener eMobility-Startup Wirelane hat in einer Finanzierungsrunde 4 Mio Euro eingesammelt und will künftig neben Software auch eigene Ladestationen anbieten. Diese sollen bis zu 3.000 Euro pro Stück kosten und ab 2019 in Serie produziert werden. Ehe die Wirelane GmbH 2016 von Kinoheld-Gründer Constantin Schwaab übernommen wurde, entwickelte sie zuvor unter dem Namen Mobile City die Charge&Fuel-App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...