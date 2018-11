Die Ölpreise am Weltmarkt befinden sich kurzfristig im Aufwind, könnten im Tagesverlauf jedoch schnell wieder unter Druck geraten. Die Heizölpreise im Inland sind mit einem Sprung von ein bis zwei Cent in den Montagshandel gestartet. Das größte Plus zeigt sich neuerlich im Süden Deutschlands, wo die Heizölpreise ohnehin schon rekordverdächtig hoch sind. Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind ...

