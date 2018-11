Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Frage sei, ob das Unternehmen an dem Margenziel für das Automobilgeschäft festhalte, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen sprächen Wechselkurse, Rohstoffkosten, Abschreibungen und Strafzölle. Auf der anderen Seite dürften Rückstellungen für Gewährleistungen und die Belastungen aus dem neuen Abgastest (WLTP) nachlassen./bek/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-11-12/14:03

ISIN: DE0005190003