Enapter präsentiert heute den EL 2.0 eine neue Generation an umweltfreundlichen Wasserstoff-Elektrolyseuren. Elektrolyseure spalten Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, eine Technologie, der Experten einen wesentlichen Beitrag für eine globale Energiewende zuschreiben. "Enapter feiert diese Woche ersten Geburtstag und wir freuen uns, unser neuestes Produkt präsentieren zu können", so Chairman Sebastian-Justus Schmidt auf der Feier zum einjährigen Bestehen des Unternehmens im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pisa. "Der EL 2.0 ist kleiner als sein Vorgänger, schneller zu installieren und günstiger für den Kunden. Jedes Modul ist beliebig kombinierbar und kann so Wasserstoff von 500 bis zu 10.000 Liter pro Stunde produzieren." Die patentierten AEM (Anion Exchange Membrane) Elektrolyseure von Enapter sind auf dem Markt beispiellos, da sie klein, flexibel und modular sind. Anders als die Konkurrenz kommen sie ganz ohne Edelmetalle aus. Der Kunde erhält mit dem El 2.0 zudem das Versprechen, dass ein Recycling des Geräts ohne zusätzliche Kosten erfolgt. Enapter nimmt alle Geräte zurück und das "Cradle-to-Cradle"-Prinzip sehr ernst.

Enapter wurde auf der gegründet, dass Energiesysteme ohne fossile Brennstoffe möglich sind. Ein Jahr nach Gründung erreicht Enapter einen ersten Meilenstein auf dem Weg in diese Zukunft. Schmidt ist überzeugt: "Wasserstoff ist unabdingbar um in allen Sektoren Strom, Wärme und Transport in allen Energiesystemen für Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu sorgen."

Enapter bringt mit dem EL 2.0 auch das das Enapter Energie-Management-System (EMS) auf den Markt. Das EMS ist das Steuerungssystem für kombinierte Elektrolyseur-Module. Es bildet aber auch die Grundlage für das Management komplexer hybrider Energiesysteme. Enapter hat große Pläne und will seine Software teilweise open-source zur Verfügung stellen mit dem Ziel, das EMS als das Betriebssystem für eine neue Energiewelt zu positionieren.

Über Enapter

Enapter entwickelt und produziert hocheffiziente und modulare Wasserstoffgeneratoren mithilfe der AEM-Elektrolyse. Die Kerntechnologie des Unternehmens hat sich seit 10 Jahren bewährt und ist die Grundlage für ein einzigartige, kostengünstige und kompakte Wasserstoff-Elektrolyseure. Enapters Produkte werden weltweit in den Bereichen Telekommunikation, Wissenschaft, Landwirtschaft und in Wohngegenden eingesetzt. Das Team kombiniert Fachkenntnisse der Elektrochemie und IT, um die Wasserstoffwirtschaft mit Blick auf Hardware und Software voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.enapter.com.

