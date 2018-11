Elanix Biotechnologies AG: Widerruf der Bestellung von Herrn Tomas J. Svoboda (CEO) als Vorstandsmitglied DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Personalie Elanix Biotechnologies AG: Widerruf der Bestellung von Herrn Tomas J. Svoboda (CEO) als Vorstandsmitglied 12.11.2018 / 14:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Widerruf der Bestellung von Herrn Tomas J. Svoboda (CEO) als Vorstandsmitglied - Auch die Bestellung von Egon Minar (CFO/OOO) widerrufen - Lee Ann Laurent-Applegate wurde als Interimsvorstand bestellt Berlin, 12. November 2018 - Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft die Bestellung von Herrn Tomas J. Svoboda als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden soeben mit sofortiger Wirkung widerrufen hat. Die Bestellung von Herrn Egon Minar als Mitglied des Vorstands wurde ebenfalls widerrufen. Lee Ann Laurent-Applegate wurde interimistisch zum Vorstand bestellt. Frau Applegate ist Gründerin und Großaktionärin der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird heute in einer Pressemitteilung über weitere Einzelheiten informieren. Lee Ann Laurent-Applegate Vorstand Kontakt Elanix Biotechnologies AG Lee Ann Laurent-Applegate Tel: +41 (0)22 363 66 40 investor.relations@elanix-bt.com Über Elanix Biotechnologies AG Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration, für die Wundversorgung sowie für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen. Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 12.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Kurfürstendamm 32 10719 Berlin Deutschland Telefon: +41 22 363 66 40 Fax: +41 22 363 66 41 E-Mail: info@elanix-bt.com Internet: www.elanixbiotechnologies.com ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744401 12.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0WMJQ4 AXC0179 2018-11-12/14:13