Die Hamburger The NAGA GROUP AG (ISIN: DE000A161NR7), ein börsennotiertes Finanzunternehmen und FinTech mit den Schwerpunkten Trading, Transaktionen, Handel mit virtuellen Gütern und Kryptowährungen - wartet mit einer weiteren Produktoffensive auf:

So ist seit dem 2. November die NAGA Exchange für bestehende NAGA-Kunden als "Closed Beta" Version unter der Domain www.nagax.com verfügbar. Zudem hat die zypriotische Aufsichtsbehörde CySEC in der vergangenen Woche dem Inhaberkontrollverfahren (Change of Control) der NAGA Markets Ltd zugestimmt: Die Anteile von Yasin Sebastian Qureshi wurden nun auf The NAGA Group AG übertragen. Weitere Neuerungen und Updates sind für NAGA-Kunden ebenfalls ab sofort auf dem Markt.

Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand der NAGA, erklärt zur NAGA Exchange: "Wir offerieren unseren Kunden immer das beste Angebot. Möglich ist unser erstklassiger Service aber vor allem auch durch die ausgezeichnete Qualität der dahinterstehenden Technik. Die NAGA Exchange ist eine der Schnellsten der Welt und kann mehr als zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Das Frontend und die dazugehörige IT-Landschaft sind auf dem modernsten Stand. Alles ist multiregional skalierbar und hat sich in den letzten zwei Jahren dabei bewährt, Milliarden von Transaktionen unter Höchstlast abzuwickeln."

Benjamin Bilski, ebenfalls NAGA-Vorstand, ergänzt: "Zudem wird die NAGA Exchange über ein eigenes API (Application Programming Interface) für automatisiertes ...

