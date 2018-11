Die Aktien von Aurora Cannabis legen am frühen Nachmittag ordentlich zu. Grund sind hervorragende Ergebnisse im ersten Quartal (per 30. September). Der Reingewinn kletterte im Berichtszeitraum auf 105,5 Millionen Dollar, nach 3,6 Millionen Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Vorquartal (Q4 per 30. Juni) konnte Aurora Cannabis 79,9 Millionen Dollar erzielen. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 260 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 55 Prozent auf 29,7 Millionen Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Gramm getrocknetem Cannabis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 8,39 US-Dollar, während die Cashkosten pro Gramm sogar um zwölf Prozent auf 1,90 US-Dollar sanken. Bei Cannabisextrakten blieb die Marge extrem hoch. Zwar sank der Nettoverkaufspreis pro Gramm um 26 Prozent auf 12,12 Dollar, die Kosten sanken mit 22 Prozent aber nahezu genauso stark. Und diese sind mit 1,45 Dollar nur ein Bruchteil des Verkaufspreises. Gleichzeitig klettere die Patientenzahl deutlich: Aktive registrierte Patienten stiegen um 250 Prozent auf 67.484. Aurora profitierte dabei insbesondere von den zahlreichen Übernahmen in der Vergangenheit.

