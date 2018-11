Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 270 auf 266 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte seine Absatzerwartungen für iPhones in einer am Montag vorliegenden Studie nach unten an. Der Experte begründete dies mit skeptischeren Konjunkturerwartungen für die Schwellenländer und einem höheren US-Dollar, der die Geräte verteuere./ag/la Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-11-12/14:29

ISIN: US0378331005