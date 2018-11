Die DZ Bank hat die Aktien von Evonik von "Halten" auf "Kaufen" nach Quartalszahlen hochgestuft und ihren fairen Wert auf 33 Euro belassen. In einem herausfordernden konjunkturellen und industriellen Umfeld erweise sich das Portfolio des Spezialchemiekonzerns als sehr widerstandsfähig, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erachtet die Aktie als unterbewertet./bek/ag Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-11-12/14:31

ISIN: DE000EVNK013