Man mag es kaum glauben. Am sogenannten "Singles-Day" setzte der chinesische Online-Gigant Alibaba in den ersten zwei Minuten nach Verkaufsstart bereits mehr als eine Milliarde Euro um. Zwar konnte das Tempo nicht ganz gehalten werden, dennoch darf sich Alibaba über einen weiteren Verkaufsrekord mit astronomischen Umsätzen freuen. Ist das nun vielleicht auch ein Fingerzeig für Amazon und Co.? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.