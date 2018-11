In den vergangenen Tagen waren die Fusionsgerüchte zu den beiden deutschen Großbanken wieder verstummt. Auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin bekräftigte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing nun, dass er diesbezüglich kein Drängen der Politik spüre. Vor einer Übernahme oder Fusion müsse die Bank ihre Profitabilität steigern. Prompt gerieten beide Bank-Aktien am Montag wieder unter Druck - bei allerdings abgeschwächtem Börsenumfeld.

Den vollständigen Artikel lesen ...