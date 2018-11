London (www.fondscheck.de) - Aberdeen Standard Investments vergrößert sein asiatisches Investmentteam um vier Portfoliomanager an den Standorten Shanghai und Hongkong und baut damit seine Expertise bei chinesischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren aus, so Aberdeen Standard Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...