Die Commerzbank hat die Bewertung der Aktien von Wacker Neuson mit "Buy" und einem Kursziel von 26,70 Euro aufgenommen. Der jüngste Kursrückschlag habe die Papiere des Baumaschinenherstellers regelrecht billig gemacht, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit anziehendem Geschäft in den kommenden Quartalen und hält die Aktie für eine gute Wahl für alle, die nach Industriewerten mit Erholungspotenzial suchen./ag/ajx

Datum der Analyse: 12.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WACK012

AXC0197 2018-11-12/15:21