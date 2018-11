Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Gewinnwarnung von 27,40 auf 22,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Industriekonzern gekürzt und trage damit der zweiten Senkung des operativen Ergebnisziels (Ebit) seit dem Sommer Rechnung, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem die zuständigen EU-Behörden die Entscheidung über das geplante Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel bis März 2019 verschoben hätten, fehle es zunächst an Treibern für die Aktie. Gleichzeitig sollte diese aber von der anstehenden Konzernaufspaltung profitieren, die den Konglomeratsabschlag reduzieren sollte./gl/ajx

Datum der Analyse: 12.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0198 2018-11-12/15:21