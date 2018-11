Bitcoin Group SE erwirbt 100% der Anteile an der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Bitcoin Group SE erwirbt 100% der Anteile an der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH 12.11.2018 / 15:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE erwirbt 100% der Anteile an der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH Herford, 12. November 2018 - Die Bitcoin Group SE gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag den Erwerb von 100% der Anteile an der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH mit Sitz in Frankfurt notariell beurkundet hat. Der Kaufpreis liegt im unteren siebenstelligen Euro-Bereich. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden. Das Closing soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen. Darüber hinaus wird die Bitcoin Group SE das Eigenkapital der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH durch die Gewährung eines Nachrangdarlehens signifikant stärken. Die 2003 gegründete Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") beaufsichtigtes Unternehmen mit der Erlaubnis zur Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen. Kontakt: Bitcoin Group SE Marco Bodewein Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com 12.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744439 12.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A1TNV91 AXC0200 2018-11-12/15:25