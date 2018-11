Die NordLB hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Neunmonatszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 98,10 Euro belassen. Nach drei Quartalen 2018 habe die LEG eine erfreuliche Steigerung des operativen Ergebnisses ausgewiesen, die auf einem soliden Mietwachstum, niedrigen Refinanzierungskosten und selektiven Zukäufen basiere, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Erhöhte Investitionen in den Immobilienbestand sowie eine stärkere Kosteninflation hätten hingegen die Ergebnisentwicklung leicht gedämpft./ajx/ck Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-11-12/15:30

ISIN: DE000LEG1110