LION E-Mobility AG: LION E-Mobility präsentiert auf der electronica 2018 innovatives Batteriemanagementsystem im Concept Car Wireless BMW i3 DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges LION E-Mobility AG: LION E-Mobility präsentiert auf der electronica 2018 innovatives Batteriemanagementsystem im Concept Car Wireless BMW i3 12.11.2018 / 15:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. LION E-Mobility in Halle C4, Stand 111 (ADI-Messestand) Baar, 12. November 2018 - Die LION Smart GmbH, Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, präsentiert auf der Weltleitmesse electronica in München (13.-16.11.2018) den aktuellen Stand seines auf Funktechnologie basierenden Batteriemanagementsystems. Das Batteriemanagementsystem ist Herzstück jeder Batterie. Es überwacht mit höchster Genauigkeit konstant den Ladezustand und schützt vor Überhitzung. Im Gegensatz zu anderen Systemen nutzt das präsentierte Wireless Batteriemanagementsystem von LION kein Bus-Kabel, sondern kommuniziert über ein Funksystem. Diese Wireless-Technologie vereinfacht die Entwicklung von Batteriemanagementsystemen für E-Fahrzeuge und erhöht zugleich deren Zuverlässigkeit. Das Concept Car verdeutlicht, dass sich mit dem kabellosen Batteriemanagementsystem sowohl das Gewicht als auch die Kosten von E-Fahrzeugen erheblich senken lassen. Zudem können Automobilhersteller die Batteriemodule dank der Wireless-Technologie flexibler positionieren, was den Einbau weiterer Sensoren vereinfacht. LION hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Batteriemanagementsystemen und arbeitet eng mit Analog Devices, einem etablierten Halbleiterhersteller, zusammen. Die electronica in München bietet als Weltleitmesse und Konferenz für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Elektronik den optimalen Rahmen, um die von LION entwickelten Batteriepacks und -managementsysteme vorzustellen. Gezeigt werden Technologien, Produkte und Lösungen aus allen Bereichen der Elektronik. Die Messe bietet mit mehr als 2.900 nationalen und internationalen Ausstellern damit Orientierung im weltweiten Markt. Im Markt für Elektromobilität werden global bis 2030 bis zu 15 Millionen neue E-Fahrzeuge auf den Straßen erwartet - Hybridfahrzeuge nicht eingerechnet. Treiber für diese Entwicklung sind steigende Kosten für fossile Brennstoffe, strengere Regulierungen und der wachsende Marktdruck aus Asien sowie ein neues Umweltbewusstsein. Bislang jedoch erfüllen häufig weder die Kosten noch die Reichweite der benötigten Batteriezellen die hohen Erwartungen von Konsumenten und Automobilherstellern. Diesen Herausforderungen stellt sich LION mit der konstanten Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Batteriesystemtechnik. Hintergrundinformationen Bei Interesse an einem Gespräch mit den Batterie-Experten von LION auf der Messe wenden Sie sich bitte an die PR-Agentur Weber Shandwick, Philipp Hanke (+49 89 380179 48, phanke@webershandwick.com). Über LION E-Mobility: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Pressekontakte: Tobias Mayer CEO & President Philipp Hanke Account Director, Weber Telefon: +41 41 500 54 11 Shandwick Telefon: +49 89 380179 48 E-Mail: E-Mail: [1]phanke@webershandwick.com [1]mayer@lionemobility.com 1. 1. mailto:phanke@webershandwick.com mailto:mayer@lionsmart.com Über die LION Smart GmbH: LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen. Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744409 12.11.2018 ISIN CH0132594711 CH0132594711 AXC0203 2018-11-12/15:35